Ремонт проведут на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным и поддерживаемого губернатором Дмитрием Азаровым. Как сообщает пресс-служба городской администрации, работы начнутся весной, с наступлением теплой погоды.

По результатам состоявшихся электронных аукционов муниципальные контракты заключили с ООО «ПСК» и ООО «НПФ «XXI Век». Перечень участков, которые отремонтируют в следующем году, сформирован, прежде всего, с учетом обращений жителей и предписаний ГИБДД.

– В следующем дорожно-строительном сезоне будет отремонтирован 41 участок дорог Самары. Совокупная протяженность этих объектов составляет около 45 км. Важно отметить, что конкурсные процедуры были проведены заблаговременно, муниципальные контракты уже заключены. Это позволит подрядным организациям за осень и зиму максимально тщательно подготовиться к началу ремонтных работ: закупить необходимые материалы, оборудование, сформировать бригады, – подчеркнул заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Сергей Панферов.

В среду, 21 сентября, представители профильного городского департамента побывали на ряде улиц, которые предстоит отремонтировать. Например, на проспекте Масленникова, где от улицы Ново-Садовой до улицы Мичурина на средства дорожного нацпроекта в прошлом году провели комплексные работы. В 2023 году преобразится оставшийся участок от улицы Мичурина до дублера Московского шоссе.

Перекрестную улицу Мичурина (ее частично отремонтировали в 2020 году в границах Чкалова и проспекта Масленникова) в 2023 году приведут в порядок на участке от проспекта Масленникова до Ерошевского.

Продолжится и ремонт улицы Алма-Атинской. В 2023 году приведут в порядок участок от Стара-Загора до дома № 106 на Республиканской. Минувшим летом отремонтировали отрезок дороги от Московского шоссе до улицы Стара-Загора. Кроме того, по заказу регионального министерства строительства на Алма-Атинской от Московского шоссе до проспекта Карла Маркса обустроили ливневку. После специалисты восстановили благоустройство и установили новые бортовые камни.

Как стало известно, в следующем году на городских дорогах впервые установят антишумные и антивандальные люки колодцев.

– К такому решению пришли, исходя из жалоб жителей и ресурсоснабжающих организаций на то, что постоянно идет воровство крышек, к тому же со временем, после определенного срока эксплуатации, они начинают греметь, – пояснил Сергей Панферов. – Новые антивандальные люки плотно прижимаются. К тому же они имеют специальный внутренний замок, закрываются на специальный ключ, поэтому обыватель не сможет всё это легко вскрыть. Рассчитываем, что риск краж снизится. Также минимизируем жалобы автомобилистов на шум от этих люков.

Всего в этом году в рамках нацпроекта отремонтировано 38 участков (включая обновленные сверх плана) общей протяженностью 57,5 км.