С 1 октября в качестве эксперимента будет запущена возможность подгружать водительское удостоверение, которое будет переходить в QR-код. Это можно будет сделать в мобильном приложении «Госуслуги Авто». Проверяющий инспектор сможет считать этот код, воспользовавшись планшетом, сообщает информационный портал samaragis.

Это новая инициатива, и пока технология окончательно не приживется на дорогах страны, обычное удостоверение все же придется возить с собой.