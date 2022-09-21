    Поиск

    В России стартует эксперимент по внедрению электронных водительских удостоверений

    21.09.2022

    390

    Автор:

    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В России стартует эксперимент по внедрению электронных водительских удостоверений

    С 1 октября в качестве эксперимента будет запущена возможность подгружать водительское удостоверение, которое будет переходить в QR-код. Это можно будет сделать  в мобильном приложении «Госуслуги Авто». Проверяющий инспектор сможет считать этот код, воспользовавшись планшетом, сообщает информационный портал samaragis.

    Это новая инициатива, и пока технология окончательно не приживется на дорогах страны, обычное удостоверение все же придется возить с собой.

    ТЭГИ:
    В России стартует эксперимент по внедрению электронных водительских удостоверений

    Читайте также:

    Новости

    Три самарских футболиста выступили за сборную России
    В субботу, 24 сентября, прошел товарищеский матч между Россией и Киргизией. В состав национальной сборной вошли игроки «Крыльев Советов», пишет […]

    Новости

    Самарские регбисты заняли третье место в первом туре чемпионата России
    В Москве прошли соревнования 14-ти мужских команд высшей лиги по олимпийскому виду спорта «регби-7». Самарские регбисты обыграли «Градъ Петров» (29:14) […]

    Новости

    В ближайшие дни в Самарской области ожидаются дожди
    По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, в регионе теплая и сухая погода временно сменится дождями, пишет sovainfo.ru. Так, сегодня днем, 25 […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации