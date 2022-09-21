21.09.2022
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С 1 октября в качестве эксперимента будет запущена возможность подгружать водительское удостоверение, которое будет переходить в QR-код. Это можно будет сделать в мобильном приложении «Госуслуги Авто». Проверяющий инспектор сможет считать этот код, воспользовавшись планшетом, сообщает информационный портал samaragis.
Это новая инициатива, и пока технология окончательно не приживется на дорогах страны, обычное удостоверение все же придется возить с собой.
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