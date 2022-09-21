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    На следующей неделе в Самаре начнется отопительный сезон

    21.09.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    С 21 по 23 сентября на нескольких улицах в Самаре отключат холодную воду

    Со вторника, 27 сентября, тепло начнут давать в жилых домах. Сейчас уже начали подключать объекты социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей, детские сады и школы.

    Как написала глава Самары Елена Лапушкина в своем телеграм-канале, в этом году в городе отремонтировали 20 участков теплосетей. Также продолжается строительство двух новых котельных в Куйбышевском районе. Параллельно на некоторых объектах ведется плановая работа по переключению с временной схемы на постоянную.

    – Да, сразу решить накопившиеся проблемы высокого износа сетей нельзя, но мы планомерно идем к тому, чтобы как можно больше самарцев получали тепло без перебоев по новым надежным трубам, – отметила она.

    ТЭГИ:
    На следующей неделе в Самаре начнется отопительный сезон

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