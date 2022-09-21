Со вторника, 27 сентября, тепло начнут давать в жилых домах. Сейчас уже начали подключать объекты социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей, детские сады и школы.

Как написала глава Самары Елена Лапушкина в своем телеграм-канале, в этом году в городе отремонтировали 20 участков теплосетей. Также продолжается строительство двух новых котельных в Куйбышевском районе. Параллельно на некоторых объектах ведется плановая работа по переключению с временной схемы на постоянную.

– Да, сразу решить накопившиеся проблемы высокого износа сетей нельзя, но мы планомерно идем к тому, чтобы как можно больше самарцев получали тепло без перебоев по новым надежным трубам, – отметила она.