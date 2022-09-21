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    Гандболистки из Тольятти обыграли китайскую команду

    21.09.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Гандболистки из Тольятти обыграли китайскую команду

    В Москве прошел второй матч предварительного этапа Суперлиги — чемпионата России. Тольяттинская «Лада» победила китайскую команду «Феникс», сообщает volga.news.

    В первой трети тайма наши гандболистки отставали, хотя сами усилиями Валентины Рахмаевой открыли счет. На 11-й минуте тольяттинки вырвались вперед — пару мячей забили «Фениксу», который пробовал атаковать вшестером. При счете 5:9 в нашу пользу китаянки попросили тайм-аут.

    После него за неполную минуту соперницы разразились двумя голами подряд. Дальше последовало пятнадцать попаданий «Лады» до 26-й минуты. Их оформили Валентина Рахмаева, Вероника Никитина и Ольга Фомина.

    В итоге игра закончилась со счетом 39:19 (18:10) в пользу спортсменок из Тольятти.

    ТЭГИ:
    Гандболистки из Тольятти обыграли китайскую команду

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