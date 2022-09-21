В Москве прошел второй матч предварительного этапа Суперлиги — чемпионата России. Тольяттинская «Лада» победила китайскую команду «Феникс», сообщает volga.news.

В первой трети тайма наши гандболистки отставали, хотя сами усилиями Валентины Рахмаевой открыли счет. На 11-й минуте тольяттинки вырвались вперед — пару мячей забили «Фениксу», который пробовал атаковать вшестером. При счете 5:9 в нашу пользу китаянки попросили тайм-аут.

После него за неполную минуту соперницы разразились двумя голами подряд. Дальше последовало пятнадцать попаданий «Лады» до 26-й минуты. Их оформили Валентина Рахмаева, Вероника Никитина и Ольга Фомина.

В итоге игра закончилась со счетом 39:19 (18:10) в пользу спортсменок из Тольятти.