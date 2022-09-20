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    Движение по развязке Ново-Садовой и Советской Армии планируют открыть до конца года

    20.09.2022

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    Движение по развязке Ново-Садовой и Советской Армии планируют открыть до конца года

    Об этом стало известно на оперативном совещании регионального правительства в понедельник, 19 сентября. Заседание провел губернатор Дмитрий Азаров. Как рассказал глава областного минтранса Иван Пивкин, строительство дорожной развязки на Ново-Садовой и Советской Армии должны были завершить только в третьем квартале 2023 года. Однако возведение объекта идет с опережением сроков. Поэтому появилась возможность запустить рабочее движение на год раньше.

    Напомним, развязку возводят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», инициированному президентом страны Владимиром Путиным и поддерживаемому губернатором Дмитрием Азаровым.

    Строительство транспортной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии предусматривает устройство путепровода в 575 метров и автомобильной дороги общей протяженностью 1,2 км. Здесь также будут сделаны тротуары, освещение и благоустройство прилегающей территории. 

    Вместе с тем летом 2023 года планируется начать строительство нового участка Авроры  от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой, а также еще одной развязки. Новая дорога позволит существенно разгрузить движение транспорта в районе центрального автовокзала.

    Всего в следующем году в федеральном бюджете на строительство и ремонт дорог в Самарской области направят 19 млрд рублей. Об этом сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

    Фото обложки: департамент информполитики администрации губернатора

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    Движение по развязке Ново-Садовой и Советской Армии планируют открыть до конца года

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