Об этом стало известно на оперативном совещании регионального правительства в понедельник, 19 сентября. Заседание провел губернатор Дмитрий Азаров. Как рассказал глава областного минтранса Иван Пивкин, строительство дорожной развязки на Ново-Садовой и Советской Армии должны были завершить только в третьем квартале 2023 года. Однако возведение объекта идет с опережением сроков. Поэтому появилась возможность запустить рабочее движение на год раньше.

Напомним, развязку возводят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», инициированному президентом страны Владимиром Путиным и поддерживаемому губернатором Дмитрием Азаровым.

Строительство транспортной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии предусматривает устройство путепровода в 575 метров и автомобильной дороги общей протяженностью 1,2 км. Здесь также будут сделаны тротуары, освещение и благоустройство прилегающей территории.

Вместе с тем летом 2023 года планируется начать строительство нового участка Авроры от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой, а также еще одной развязки. Новая дорога позволит существенно разгрузить движение транспорта в районе центрального автовокзала.

Всего в следующем году в федеральном бюджете на строительство и ремонт дорог в Самарской области направят 19 млрд рублей. Об этом сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

Фото обложки: департамент информполитики администрации губернатора