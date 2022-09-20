57,5 километра — такова протяженность самарских магистралей, обновленных в 2022 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом на рабочем совещании в администрации рассказал руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин, подводя итоги сезона. Заседание провел первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

Олег Ивахин напомнил: муниципальные контракты с подрядными организациями, которые занимались ремонтом дорог, заключили еще в сентябре 2021 года. Таким образом, у компаний было время на тщательную подготовку. Весной подрядчики приступили к ремонту, как только установилась положительная температура. В общей сложности работами охватили 38 объектов. Это участки улиц Товарной, Магистральной, Физкультурной, Каховской, Солнечной, Алма-Атинской, Сергея Лазо, Гагарина, Вилоновской, Дачной и других. В перечень вошли и дополнительные объекты, сверх первоначального плана. Финансирование мероприятий, которые позволили обновить магистрали, превысило 1,2 млрд рублей.

Руководитель профильного департамента уточнил, что целевые показатели нацпроекта на 2022 год достигнуты. Так, доля дорог Самарско-Тольяттинской агломерации, находящихся в нормативном состоянии, должна была составить 71,3%. В итоге показатель составил 73,6%. Минимальное число объектов, на которых предусматривается использование новых, наилучших технологий, — 20%. У нас — 100%. Доля отечественного оборудования (товаров, работ) в общем объеме закупок должна быть не менее 64%. В Самарской области цифра достигла 79,4%.

Также на совещании обсудили готовность Самары к отопительному сезону. В частности, речь шла о социальных объектах. Традиционно они начинают получать тепло в первую очередь. От руководителей больниц, школ, детских садов, интернатов и других организаций поступают заявки на включение отопления. Обращения отрабатываются, и батареи здесь становятся горячими.

— Уповать на то, что будет 26 или 28 градусов, не нужно. Температура воздуха колеблется, — отметил Владимир Василенко. — По ночам в помещениях может быть прохладно. Поэтому особое внимание — учреждениям, где люди пребывают круглосуточно. Это больницы, дома ребенка… Мы должны позаботиться, чтобы там отопление включили в первую очередь.