KGBT+. Пелевин В. (18+)

Девятнадцать последних лет каждый сентябрь дети идут в школу, поклонники славянского язычества отмечают Новый год, а на книжный рынок выбрасывается новый роман Виктора Пелевина. 2022-й не стал исключением (хотя ходили слухи, что станет — еще в августе СМИ писали, что просто будет переиздан роман «S.N.U.F.F.» образца 2011 года; впрочем, скорее всего, это был маркетинговый ход, чтобы «подогреть» фанатов «внезапным сюрпризом»).

Можно было бы пошутить на тему «вдохновение вместе с рукописью продается точно по графику», если бы романы Пелевина давно уже не превратились в конвейерное производство набора мыслей и символов, похожих на что-то необычное, и потому хорошо раскупаемое. Новая книга — не исключение. Никто, судя по аннотациям, ее еще не читал, а то, что есть в сети, похоже на набор случайных слов: «Великий вбойщик дает множество мемо-советов нацеленному на победу молодому исполнителю…». Короче, если вы фанат Пелевина — это для вас, если нет — то, видимо, нет…