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    Книжные новинки сентября: Новый Пелевин, назойливая соцсеть, биография и киберпанк

    20.09.2022

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    Автор:

    Фотограф: Анастасия Жиляева

    Книжные новинки сентября: Новый Пелевин, назойливая соцсеть, биография и киберпанк

    Жизнь Томаса Манна, сборник «фэнтези-фантастических» рассказов, книга от сценариста студии Pixar, рассказ о том, как соцсети формируют нашу картину мира, — об этом вкупе с последним романом «великого и ужасного мэтра коммерческого фикшна» расскажет наша подборка новинок книжного рынка первого месяца осени.

    Книжные новинки сентября: Новый Пелевин, назойливая соцсеть, биография и киберпанк

    KGBT+. Пелевин В. (18+)

    Девятнадцать последних лет каждый сентябрь дети идут в школу, поклонники славянского язычества отмечают Новый год, а на книжный рынок выбрасывается новый роман Виктора Пелевина. 2022-й не стал исключением (хотя ходили слухи, что станет — еще в августе СМИ писали, что просто будет переиздан роман «S.N.U.F.F.» образца 2011 года; впрочем, скорее всего, это был маркетинговый ход, чтобы «подогреть» фанатов «внезапным сюрпризом»).

    Можно было бы пошутить на тему «вдохновение вместе с рукописью продается точно по графику», если бы романы Пелевина давно уже не превратились в конвейерное производство набора мыслей и символов, похожих на что-то необычное, и потому хорошо раскупаемое. Новая книга — не исключение. Никто, судя по аннотациям, ее еще не читал, а то, что есть в сети, похоже на набор случайных слов: «Великий вбойщик дает множество мемо-советов нацеленному на победу молодому исполнителю…». Короче, если вы фанат Пелевина — это для вас, если нет — то, видимо, нет…

    Книжные новинки сентября: Новый Пелевин, назойливая соцсеть, биография и киберпанк

    Формула грез. Колпинец К. (16+)

    За 12 лет своего существования «одна заблокированная в России соцсеть» стала чем-то большим, чем просто онлайн-альбомом с фотографиями на память — она формирует сами объекты желания. Автор попыталась разобраться в том, как складывались образы «идеальной жизни», как они подчинили себе общество и «что это говорит о нас самих».

    Как выглядят квартира (путешествие, отношения, работа) мечты? Почему успешные блогеры становятся ролевыми моделями для миллионов подписчиков? Как (и какие) реалити-шоу оказались предвестниками социальных сетей? Как борьба с шаблонами превратилась в еще один шаблон? В центре повествования — проблемы современного общества, в котором каждый должен быть «красивым и успешным», чтобы участвовать в «экономике лайков и «шеров».

    Книжные новинки сентября: Новый Пелевин, назойливая соцсеть, биография и киберпанк

    Волшебник. Тойбин К. (18+)

    Колм Тойбин три раза номинировался на Букеровскую премию — ее дают за лучшее художественное произведение на английском языке. Это не гарантия гениальности (тем более если ни разу ее не получил), но показатель известности, авторитетности и интересности писателя для самой большой аудитории современных читателей. А вот автор, о котором повествует его биографический роман, куда более известный и многими признанный гениальным.

    Ибо «Волшебник» — это литературная биография немецкого романиста Томаса Манна, автора «Будденброков» и «Волшебной горы», «Смерти в Венеции» и «Доктора Фаустуса», лауреата Нобелевской премии. Читателю предлагается семейная сага, охватывающая больше полувека: детство в патриархальном Любеке, юность в богемном Мюнхене, семейное счастье, «непроницаемые тайны внутреннего мира», Первая мировая война, бегство от нацистов, Вторая мировая война, начало войны холодной..

    Книжные новинки сентября: Новый Пелевин, назойливая соцсеть, биография и киберпанк

    Сервер и дракон. Райаниеми Х. (16+)

    Ханну Райаниеми — писатель, «широко известный в узких кругах». А именно среди любителей фантастики. Он «нашел себя» в синтезе классического «сай-фай», увлеченно углубляясь в тонкие детали современной «науки и техники», с фэнтези, открывающим «мир загадочного и таинственного». Об одном из его романов безымянный посетитель онлайн-магазина написал: «Возможно, будет непонятно для первичного ознакомления с квантовыми заморочками, так как терминов очень много. Но в целом читается очень быстро. Книгу можно и нужно перечитывать несомненно».

    Новая книга — сборник «малой прозы», то есть рассказов. «Райаниеми пишет постсингулярные сказки о романе компьютера с драконом, технологически продвинутых кошках и собаках и космических станциях с привидениями», — это уже из профессиональной рецензии.

    Книжные новинки сентября: Новый Пелевин, назойливая соцсеть, биография и киберпанк

    Включи мое сердце на «пять». Стивенсон С. (16+)

    2054 год — люди отказались от интернета, а Илон Маск уничтожил Луну. Однажды во время показа классического кинофильма андроид Джаред замечает странное ощущение в глазах. «Боты» не испытывают чувств, но он плачет. Переполненный эмоциями, андроид направляется в Калифорнию, полный решимости найти таких же, как он сам.

    Но бот с чувствами — опасная комбинация, и новая жизнь Джареда может закончиться еще до того, как она по-настоящему начнется. Если, конечно, он не сможет каким-то образом изменить мир не только для себя, но и для всех остальных андроидов… Автор романа — сценарист студии аниме Pixar, создатель сюжетов таких известных фильмов, как «Лука» и «Кошачьи миры Луиса Уэйна».

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    Книжные новинки сентября: Новый Пелевин, назойливая соцсеть, биография и киберпанк

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