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    Мошенник списал с карты доверчивой самарчанки почти 400 тысяч рублей

    19.09.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Мошенник списал с карты доверчивой самарчанки почти 400 тысяч рублей

    Пенсионерке позвонил неизвестный, сообщает информационный портал samara.kp со ссылкой на ГУ МВД по Самарской области. Мошенник убедил женщину, что сторонние лица пытаются списать деньги с ее счета.

    Для того чтобы сохранить денежные средства, по его словам, нужно было скачать приложение для дистанционной работы в «мобильном банке». Жительница поверила, что ей звонит настоящий сотрудник банка, и выполнила все действия. Тем самым злоумышленник получил доступ к ее счету и списал 385 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

    Напомним, что «Самарская газета» уже публиковала материал о растущем в регионе количестве случаев мошенничества по телефону.

    ТЭГИ:
    Мошенник списал с карты доверчивой самарчанки почти 400 тысяч рублей

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