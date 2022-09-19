Пенсионерке позвонил неизвестный, сообщает информационный портал samara.kp со ссылкой на ГУ МВД по Самарской области. Мошенник убедил женщину, что сторонние лица пытаются списать деньги с ее счета.

Для того чтобы сохранить денежные средства, по его словам, нужно было скачать приложение для дистанционной работы в «мобильном банке». Жительница поверила, что ей звонит настоящий сотрудник банка, и выполнила все действия. Тем самым злоумышленник получил доступ к ее счету и списал 385 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, что «Самарская газета» уже публиковала материал о растущем в регионе количестве случаев мошенничества по телефону.