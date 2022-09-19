Официальное опубликование

Документация по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах проезда Георгия Митирева, улицы Гагарина, в границах земельных участков с кадастровыми номерами 63:01:0619002:15, 63:01:0619001:4, 63:01:0618002:17 в городском округе Самара, к постановлению Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара №325 от 14.09.2022 г.

Документация по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах проезда Георгия Митирева, улицы Гагарина, в границах земельных участков […]