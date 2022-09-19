Лекцию прочитает доцент Самарского университета, кандидат биологических наук Ирина Дюжаева в четверг, 22 сентября, в 17:00. Слушатели узнают много интересного о многообразии форм и поведении этих насекомых.

Стоимость — 300 рублей для детей старше семи лет и взрослых, для групп от 20 человек — 150 рублей с человека, студенты биологических факультетов и юннаты проходят бесплатно.

Количество мест ограничено. Запись по телефонам: 926-11-27, 8-927-738-75-78, 8-927-653-38-35. Возрастное ограничение 7+.

Фото обложки: Самарский зоопарк