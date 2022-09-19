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    В Самарском зоопарке расскажут про клопов

    19.09.2022

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    В Самарском зоопарке расскажут про клопов

    Лекцию прочитает доцент Самарского университета, кандидат биологических наук Ирина Дюжаева в четверг, 22 сентября, в 17:00. Слушатели узнают много интересного о многообразии форм и поведении этих насекомых.

    Стоимость — 300 рублей для детей старше семи лет и взрослых, для групп от 20 человек — 150 рублей с человека, студенты биологических факультетов и юннаты проходят бесплатно. 

    Количество мест ограничено. Запись по телефонам: 926-11-27, 8-927-738-75-78, 8-927-653-38-35. Возрастное ограничение 7+.

    Фото обложки: Самарский зоопарк

    ТЭГИ:
    В Самарском зоопарке расскажут про клопов

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