Список цен на продовольственные товары первой необходимости составили в городской администрации. Для этого проверили сетевые, несетевые магазины и ярмарки. Мы укажем самые низкие цены в городе.

Баранину за 270 рублей за килограмм можно купить на ярмарке на улице Киевская/Тухачевского.

Вермишель по 33,99 рубля за килограмм можно купить в «Ашане» в Советском районе.

Говядину можно приобрести за 150 рублей за килограмм на ярмарке на улице Киевская/Тухачевского.

Белокочанную капусту по цене 12,99 рубля в «Пятерочке» в Кировском районе, Ташкентский переулок, 49а.

Килограмм картошки по 17,9 рублей выгодней всего брать в «Ашане» в Советском районе.

Гречка стоит 86,50 рубля в «Перекрестке» в Красноглинском районе.

Килограмм курицы в «Пятерочке» в Кировском районе обойдется в 127,99 рубля.

Лук репчатый можно купить 22,89 в «Ленте» в Железнодорожном районе.

Подсолнечное масло стоит 84,43 рубля за литр «Пятерочке» в Кировском районе.

Масло сливочное стоит 438,8 за килограмм в «Магните» в Куйбышевском районе.

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2 % жирности — 44,43 рубля за литр в «Перекрестке» в Красноглинском районе.

Морковь можно купить за 16,9 за килограмм в «Ашане» в Советском районе.

Мука пшеничная стоит 28,95 рубля за килограмм в «Перекрестке» в Красноглинском районе.

Сахар-песок — 60 рублей за килограмм в «Ленте» в Железнодорожном районе.

Свинину можно приобрести за 150 рублей за килограмм на ярмарке в п. Мехзавод, возле ДК «Октябрь» .

Соль за 9,79 рублей в «Ленте» в Железнодорожном районе.

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов можно купить по цене 34,35 рубля в «Ашане» в Советском районе.

Чай черный байховый за 214,9 в «Ашане» в Советском районе.

Яблоки можно приобрести за 40 рублей за килограмм в Промышленном районе, ул. Калинина 23.

Десяток куриных яиц стоит 39,99 рубля в «Перекрестке» в Красноглинском районе, в «Пятерочке» в Кировском районе, Ташкентский переулок, 49а и в «Потоке» в Октябрьском районе, ул. Ново-Садовая, 181 (по акции).

Подробнее о ценах на продукты в разных районах города можно узнать на сайте городской администрации.