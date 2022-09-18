    Поиск

    Мониторинг цен на продукты в Самаре на 18 сентября

    18.09.2022

    607

    Автор:

    Фотограф: Владимир Пермяков

    Мониторинг цен на продукты в Самаре на 18 сентября

    Список цен на продовольственные товары первой необходимости составили в городской администрации. Для этого проверили сетевые, несетевые магазины и ярмарки. Мы укажем самые низкие цены в городе.

    Баранину за 270 рублей за килограмм можно купить на ярмарке на улице Киевская/Тухачевского.

    Вермишель по 33,99 рубля за килограмм можно купить в «Ашане» в Советском районе.

    Говядину можно приобрести за 150 рублей за килограмм на ярмарке на улице Киевская/Тухачевского.

    Белокочанную капусту по цене 12,99 рубля в «Пятерочке» в Кировском районе, Ташкентский переулок, 49а.

    Килограмм картошки по 17,9 рублей выгодней всего брать в «Ашане» в Советском районе.

    Гречка стоит 86,50 рубля в «Перекрестке» в Красноглинском районе.

    Килограмм курицы в «Пятерочке» в Кировском районе обойдется в 127,99 рубля.

    Лук репчатый можно купить 22,89 в «Ленте» в Железнодорожном районе.

    Подсолнечное масло стоит 84,43 рубля за литр «Пятерочке» в Кировском районе.

    Масло сливочное стоит 438,8 за килограмм в «Магните» в Куйбышевском районе.

    Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2 % жирности — 44,43 рубля за литр в «Перекрестке» в Красноглинском районе.

    Морковь можно купить за 16,9 за килограмм в «Ашане» в Советском районе.

    Мука пшеничная стоит 28,95 рубля за килограмм в «Перекрестке» в Красноглинском районе.

    Сахар-песок — 60 рублей за килограмм в «Ленте» в Железнодорожном районе.

    Свинину можно приобрести за 150 рублей за килограмм на ярмарке в п. Мехзавод, возле ДК «Октябрь» .

    Соль за 9,79 рублей в «Ленте» в Железнодорожном районе.

    Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов можно купить по цене 34,35 рубля в «Ашане» в Советском районе.

    Чай черный байховый за 214,9 в «Ашане» в Советском районе.

    Яблоки можно приобрести за 40 рублей за килограмм в Промышленном районе, ул. Калинина 23.

    Десяток куриных яиц стоит 39,99 рубля в «Перекрестке» в Красноглинском районе, в «Пятерочке» в Кировском районе, Ташкентский переулок, 49а и в «Потоке» в Октябрьском районе, ул. Ново-Садовая, 181 (по акции).

    Подробнее о ценах на продукты в разных районах города можно узнать на сайте городской администрации.

    ТЭГИ:
    Мониторинг цен на продукты в Самаре на 18 сентября

    Читайте также:

    Новости

    Три самарских футболиста выступили за сборную России
    В субботу, 24 сентября, прошел товарищеский матч между Россией и Киргизией. В состав национальной сборной вошли игроки «Крыльев Советов», пишет […]

    Новости

    Самарские регбисты заняли третье место в первом туре чемпионата России
    В Москве прошли соревнования 14-ти мужских команд высшей лиги по олимпийскому виду спорта «регби-7». Самарские регбисты обыграли «Градъ Петров» (29:14) […]

    Новости

    В ближайшие дни в Самарской области ожидаются дожди
    По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, в регионе теплая и сухая погода временно сменится дождями, пишет sovainfo.ru. Так, сегодня днем, 25 […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации