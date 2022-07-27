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    В Самарской области спасатели вытащили тело восьмилетнего мальчика из выгребной ямы

    27.07.2022

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    В Самарской области спасатели вытащили тело восьмилетнего мальчика из выгребной ямы

    Ребенок пропал во вторник, 26 июля, во дворе дома № 2 на улице Пионерской в селе Подстепки Ставропольского района. Его поиски привели к открытому люку выгребной ямы, наполненность которой составляла 75 %.

    В 14:51 на место происшествия прибыли спасатели из Тольятти. В 15:26 тело мальчика подняли на поверхность. Причины произошедшего устанавливают полицейские. Об этом сообщает пресс-служба ПСС по Самарской области.

    Фото обложки: ПСС по Самарской области

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    В Самарской области спасатели вытащили тело восьмилетнего мальчика из выгребной ямы

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