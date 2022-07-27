Ребенок пропал во вторник, 26 июля, во дворе дома № 2 на улице Пионерской в селе Подстепки Ставропольского района. Его поиски привели к открытому люку выгребной ямы, наполненность которой составляла 75 %.

В 14:51 на место происшествия прибыли спасатели из Тольятти. В 15:26 тело мальчика подняли на поверхность. Причины произошедшего устанавливают полицейские. Об этом сообщает пресс-служба ПСС по Самарской области.

Фото обложки: ПСС по Самарской области