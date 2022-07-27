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    В августе между Самарой и Санкт-Петербургом запустят скоростной поезд

    27.07.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В августе между Самарой и Санкт-Петербургом запустят скоростной поезд

    Поезд № 63/64 начнет курсировать с 5 августа. Время в пути составит 20 часов 50 минут. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

    Из Самары состав будет отправляться в августе по нечетным датам и прибывать в Санкт-Петербург в 21:10 того же дня, а обратно уезжать по четным датам и прибывать в наш город в 21:00 следующего дня. Время указано местное.

    В пути предусмотрены остановки на станциях в Москве (Восточный вокзал), Владимире, Коврове, Дзержинске, Нижнем Новгороде (Стригино), Арзамасе, Саранске и Сызрани.

    ТЭГИ:
    В августе между Самарой и Санкт-Петербургом запустят скоростной поезд

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