Поезд № 63/64 начнет курсировать с 5 августа. Время в пути составит 20 часов 50 минут. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Из Самары состав будет отправляться в августе по нечетным датам и прибывать в Санкт-Петербург в 21:10 того же дня, а обратно уезжать по четным датам и прибывать в наш город в 21:00 следующего дня. Время указано местное.

В пути предусмотрены остановки на станциях в Москве (Восточный вокзал), Владимире, Коврове, Дзержинске, Нижнем Новгороде (Стригино), Арзамасе, Саранске и Сызрани.