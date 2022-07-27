10-летнюю Дашу привезли в в детское отделение Самарской областной клинической офтальмологической больницы имени Ерошевского после того, как в ее глаз попала пулька от игрушечного пистолета. После осмотра врачи диагностировали тупую травму глаза и кровоизлияние, сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

В итоге врачи-офтальмологи детского отделения спасли зрение девочке. Сейчас Даша чувствует себя хорошо, но ей еще требуется наблюдение.

— Каждое лето к нам в отделение поступает около 200 пациентов с различными травмами. Примерно 10-15 % — это тупые травмы, в частности, пульки от игрушечного пневматического пистолета. Ребенка пришлось госпитализировать. Мы провели консервативное лечение, травма, к счастью, оказалась благоприятной по своему течению, и хирургического лечения не пришлось проводить. Пациента выписали, зрение удалось восстановить. — рассказал заведующий детским микрохирургическим офтальмологическим отделением № 5 больницы имени Ерошевского Андрей Синеок. — Последствия после таких травм могут быть очень тяжелые. Пациента мы еще будем наблюдать. Всем родителям рекомендуем обращать внимание на меры безопасности при приобретении подобных травмоопасных игрушек, обязательно должны быть защитные средства, такие как шлем или очки. При подобных травмах зрение, как правило, быстро падает, практически до светоощущения. При своевременном обращении за медицинской помощью и лечении зрение восстанавливается до 100 %, до показателей, которые были до травмы.

В случае травмы глаз нужно срочно обратиться к врачу-офтальмологу или в кабинет неотложной помощи больницы имени Ерошевского. Только своевременно оказанная медицинская помощь может предотвратить серьезные последствия и потерю зрения.

Неотложная помощь оказывается круглосуточно:

в приемном отделении больницы имени Ерошевского в Самаре на Ново-Садовой, 158 (телефон 323-00-40);

в офтальмологическом отделении больницы имени Ерошевского в Сызрани на улице Комарова, 1, диагностический корпус, первый этаж (телефон: 323-00-56);

в тольяттинской горбольнице № 5, на бульваре Здоровья, 25 (детский корпус). Телефон: (8482)-79-02-03.

Фото обложки: департамент информполитики администрации губернатора