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    В Самаре продолжают устранять последствия мощного ливня

    26.07.2022

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    В Самаре продолжают устранять последствия мощного ливня

    Он обрушился на наш город в понедельник, 25 июля. По данным Приволжского гидрометцентра, если по состоянию на 25 июля с начала месяца в Самаре выпало 26,5 мм осадков, то всего за час накануне – около 8,5 мм осадков, что составляет 18 % от месячной нормы.

    Как сообщает пресс-служба городской администрации, сейчас коммунальщики приводят в порядок улицы и дороги. Это касается сотрудников муниципальных предприятий «Благоустройство» и «Инженерные системы».

    –  Система дождевой канализации не рассчитана на залповые сбросы – единовременный прием столь значительного объема воды, поэтому местами возникли подтопления. Однако максимум через час территории были уже свободны от воды. Это говорит о том, что система ливневой канализации находится в исправном состоянии. Предприятия систематически проводят осмотр и очистку. При этом перед МП «Инженерные системы» поставлена задача дополнительно проверить дождеприемные устройства. Где-то образовался подмыв грунта, который должен быть убран, а дождеприемники очищены, – пояснил замглавы Самары – руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин.

    В Самаре продолжают устранять последствия мощного ливня

    Стоит отметить, что после дождя работы велись и там, где инфраструктура не оборудована «ливневками». Тут для откачки воды задействовали илососы.

    Вместе с тем особое внимание уделяется состоянию общественных пространств, территорий возле объектов социальной сферы, детских площадок, цветников и др.

    В Самаре продолжают устранять последствия мощного ливня

    Фото: администрация Самары

    ТЭГИ:
    В Самаре продолжают устранять последствия мощного ливня

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