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    На маршрут № 61 в Самаре добавили больше автобусов

    26.07.2022

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    На маршрут № 61 в Самаре добавили больше автобусов

    Теперь на линию выходят 15 машин вместо 12. Об этом сообщили в городском дептрансе.

    Кроме того, остановку на Московском шоссе «18 километр» переименовали в «18 километр. Завод приборных подшипников». А «Профтехучилище» на проспекте Кирова теперь носит название «Самарский юридический институт ФСИН России».

    Автобусный маршрут № 217 исключили из реестра из-за продления до Смышляевки. Теперь это межмуниципальный маршрут № 417.

    Наконец, на нескольких маршрутах сократили выпуск подвижного состава. Главной причиной стало уменьшение пассажиропотока на 15 % по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.

    ТЭГИ:
    На маршрут № 61 в Самаре добавили больше автобусов

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