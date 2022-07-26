Теперь на линию выходят 15 машин вместо 12. Об этом сообщили в городском дептрансе.

Кроме того, остановку на Московском шоссе «18 километр» переименовали в «18 километр. Завод приборных подшипников». А «Профтехучилище» на проспекте Кирова теперь носит название «Самарский юридический институт ФСИН России».

Автобусный маршрут № 217 исключили из реестра из-за продления до Смышляевки. Теперь это межмуниципальный маршрут № 417.

Наконец, на нескольких маршрутах сократили выпуск подвижного состава. Главной причиной стало уменьшение пассажиропотока на 15 % по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.