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    За несколько дней полицейские из Самары задержали 74 пьяных водителя

    25.07.2022

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    За несколько дней полицейские из Самары задержали 74 пьяных водителя

    В период с 22 по 24 июля сотрудники Госавтоинспекции выявили более 2 100 различных правонарушений в области дорожного движения, сообщает информационный портал samaragis со ссылкой на ГУ МВД по Самарской области.

    В пьяном виде допустили управление машиной 74 водителя, семерых остановили без водительских удостоверений, еще более 280 автомобилистов проигнорировали использование ремней безопасности. При этом за тонировку стекол в машинах привлекли к ответственности 283 водителя, за игнорирование правил перевозки детей — 68.

    Самарская Госавтоинспекция призывает всех пешеходов и водителей соблюдать правила и быть ответственными за свои действия.

    Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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    За несколько дней полицейские из Самары задержали 74 пьяных водителя

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