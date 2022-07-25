В период с 22 по 24 июля сотрудники Госавтоинспекции выявили более 2 100 различных правонарушений в области дорожного движения, сообщает информационный портал samaragis со ссылкой на ГУ МВД по Самарской области.

В пьяном виде допустили управление машиной 74 водителя, семерых остановили без водительских удостоверений, еще более 280 автомобилистов проигнорировали использование ремней безопасности. При этом за тонировку стекол в машинах привлекли к ответственности 283 водителя, за игнорирование правил перевозки детей — 68.

Самарская Госавтоинспекция призывает всех пешеходов и водителей соблюдать правила и быть ответственными за свои действия.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области