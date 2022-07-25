В воскресенье, 24 июля, двое детей и двое взрослых жителей Самарской области провели свой выходной на Волге. Четверо отдыхающих передвигались на маломерном судне, но вскоре им потребовалась помощь спасателей, сообщает информационный портал ГТРК Самара.

Катер, на котором передвигалась семья в сторону Тольятти, в какой-то момент потерял управление и начал дрейфовать. На место происшествия прибыли спасатели и оказали терпящим бедствие людям необходимую помощь.

Всех находившихся на борту катера спасли, лодку отбуксировали, и в 20:50 пострадавшие и спасатели были уже на береге.

Фото: Поисково-спасательная служба Самарской области