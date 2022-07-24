В ночь с 23 на 24 июля на пляже в районе спуска Льва Толстого 38-летний самарец отправился купаться в Волге, пишет samara.kp.ru. Вскоре мужчина скрылся с поверхности воды и обратно не вынырнул. Его друзья вызвали спасателей.

— В 8:00 с борта спасательного катера началось водолазное обследование донной акватории, — сообщили в ПСС по Самарской области.

В 10:00 спасатели нашли тело утонувшего самарца и доставили его на берег. В поисках участвовали четыре водолаза.