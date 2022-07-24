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    В Самаре мужчина утонул на пляже

    24.07.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В Самаре мужчина утонул на пляже

    В ночь с 23 на 24 июля на пляже в районе спуска Льва Толстого 38-летний самарец отправился купаться в Волге, пишет samara.kp.ru. Вскоре мужчина скрылся с поверхности воды и обратно не вынырнул. Его друзья вызвали спасателей.

    — В 8:00 с борта спасательного катера началось водолазное обследование донной акватории, — сообщили в ПСС по Самарской области.

    В 10:00 спасатели нашли тело утонувшего самарца и доставили его на берег. В поисках участвовали четыре водолаза.

    ТЭГИ:
    В Самаре мужчина утонул на пляже

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