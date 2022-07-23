Городские власти хотят осуществить это в ближайшие три года, рассказал заместитель главы департамента транспорта Юрий Тапилин в интервью 63.RU.

— Мы подали заявку на покупку 300 новых автобусов на газу. Машины, которые сейчас ходят по улицам Самары, работают с 2012-2015 годов. Они уже стали чаще ломаться, сходить с линий, требовать дополнительных затрат на запчасти. Автопарк надо менять, и мы это понимаем, — пояснил Юрий Тапилин.

Сейчас вопрос рассматривают чиновники профильных ведомств, от их решения будет зависеть итоговое количество транспорта, которое получит Самара, и модель автобусов. По предварительным прогнозам, одним из вариантов могут стать трехдверные МАЗы. Десять экземпляров таких машин поступали в город в 2021 году.