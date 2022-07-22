В пятницу, 22 июля, на трассе М-5 в Самарской области произошло ДТП с пассажирским автобусом, сообщает информационный портал volga.news со ссылкой на региональную прокуратуру.

На трассе М-5 на 880 км в 12:30, возле поселка Взгорье в Сызранском районе съехал в кювет и опрокинулся пассажирский автобус. Он следовал по маршруту Сызрань — Рамено.

В машине находилось 15 человек, в результате аварии погибших не оказалось. Пострадало в общей сложности 6 человек, всех их госпитализировали.

Фото: официальный сайт ГУ МВД России по Самарской области