Мойка и санитарная обработка подвижного состава, выходящего на линию, остаются обязательными нормами в соответствии с техническим регламентом, нормами и правилами, действующими в транспортных предприятиях.

— Работы выполняются по графику, планомерно, и в последнее время количество обращений, касающихся чистоты в салонах, сократилось, — подчеркнул замруководителя департамента транспорта администрации Самары Александр Ерополов. — Для уборки, обеззараживающих процедур используются как обычные моющие средства, так и хлорсодержащие препараты, одобренные к применению Роспотребнадзором.

По словам специалистов, несмотря на отмену масочного режима и других ограничительных мер, обработка контактных поверхностей не менее необходима, нежели ранее, прежде всего потому, что угроза распространения коронавируса полностью не исчезла.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в МП «ТТУ» на линию ежедневно выходят более 230 единиц транспорта (трамваев и троллейбусов). Перед выпуском их приводят в порядок.

— Сейчас стараемся в ночное время, перед выходом из депо, по максимуму провести все виды работ. Безусловно, раньше их объем был более значительным, особенно в осенний и весенний периоды. Теперь боремся в основном с пылью, чтобы было чисто, чтобы снизить аллергенную нагрузку. Мойка осуществляется и снаружи — с помощью новой и усовершенствованной нашими специалистами автоматической установки, и внутри — вручную. А затем, конечно, выполняем профилактические мероприятия для минимизации рисков распространения коронавируса, — пояснил директор МП «ТТУ» Михаил Ефремов. — Помимо этого, в течение дня сотрудники делают дополнительную обработку в салонах. Это – обязанность кондукторов, закрепленная должностной инструкцией.

Для безопасности пассажиров в вагонах обрабатывают поручни, подоконники, завалинки, сиденья, валидаторы, входные группы.

Всего в различных депо МП «ТТУ» трудятся около 65 мойщиков-уборщиков, от качества работы которых также зависит комфорт пассажиров.

— Если санитарно-эпидемиологическая ситуация ухудшится, мы готовы в максимально короткие сроки усилить работу. Для этого все есть, — отметил Михаил Ефремов. — Например, на наших складах в настоящее время хранятся дезинфицирующие средства в количестве 200 килограммов.

Поскольку для пополнения нужно проводить закупочные процедуры, перевозчики стараются всегда поддерживать неснижаемый запас препаратов для санобработки.