Была проведена спецоперация в отношении замначальника Центра медицинской и социальной реабилитации УФСИН по Самарской области, сообщает информационный портал volga.news.

По версии источников издания, обвиняемый получил 250 тысяч рублей за содействие в оформлении инвалидности одному из жителей Самары. В УФСИН по Самарской области подтверждают факт оперативного мероприятия в отношении подполковника, но подробности рассказать отказались.

В ближайшее время в СУ СК РФ по Самарской области будет решаться вопрос о возможности возбуждения уголовного дела.