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    В Самаре ФСБ задержала сотрудника ФСИН со взяткой

    20.07.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В Самаре ФСБ задержала сотрудника ФСИН со взяткой

    Была проведена спецоперация в отношении замначальника Центра медицинской и социальной реабилитации УФСИН по Самарской области, сообщает информационный портал volga.news.

    По версии источников издания, обвиняемый получил 250 тысяч рублей за содействие в оформлении инвалидности одному из жителей Самары. В УФСИН по Самарской области подтверждают факт оперативного мероприятия в отношении подполковника, но подробности рассказать отказались.

    В ближайшее время в СУ СК РФ по Самарской области будет решаться вопрос о возможности возбуждения уголовного дела.

    ТЭГИ:
    В Самаре ФСБ задержала сотрудника ФСИН со взяткой

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