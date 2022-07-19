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    В Самаре привели в порядок знаменитую лестницу к пивзаводу

    19.07.2022

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    В Самаре привели в порядок знаменитую лестницу к пивзаводу

    Лестница в Самаре, идущая с улицы Ульяновской к пивзаводу, известна каждому жителю города. По ней можно подняться от знаменитого самарского «Дна», набережной и переправы и сразу оказаться в историческом центре.

    В субботу ЦУР Самарской области зафиксировал тревожные посты в соцсетях о том, что лестница требует ремонта. Информацию направили в МЦУ Самары, специалисты служб благоустройства выехали на место, обследовали объект и провели аварийный ремонт металлическими пластинами. Также по просьбе граждан была скошена трава на склоне.

    Так система «Инцидент Менеджмент» помогла вернуть достойный вид достопримечательности областной столицы. Стоит отметить, что в разгар туристического сезона, проанализировав сообщения граждан в соцсетях, специалисты регионального ЦУР направили рекомендации в муниципалитеты уделять больше внимания гостевым маршрутам и общественным пространствам. Специалисты ЦУР и МЦУ следят, чтобы такие сигналы муниципалитеты оперативно брали в работу.

    Фото: ЦУР Самарской области

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    В Самаре привели в порядок знаменитую лестницу к пивзаводу

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