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    В Самаре откроется выставка кукол «Маленький мир»

    19.07.2022

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    Автор:

    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Самаре откроется выставка кукол «Маленький мир»

    В Самарском краеведческом музее покажут необычных кукол Ирины Верхградской, сообщает информационный портал samru.

    Посетители смогут увидеть кукольные миниатюры с историческими костюмами, литературными и сказочными сюжетами, с различными узнаваемыми персонажами. Открытие состоится 19 июля. С 16:00 по 18:00 вход свободный. В другие дни проход будет стоить 200 рублей в будни и 300 рублей в выходные.

    Выставка на площадке музея Алабина будет действовать до 16 октября. Возрастное ограничение 0+.

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    В Самаре откроется выставка кукол «Маленький мир»

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