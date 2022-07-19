В Самарском краеведческом музее покажут необычных кукол Ирины Верхградской, сообщает информационный портал samru.

Посетители смогут увидеть кукольные миниатюры с историческими костюмами, литературными и сказочными сюжетами, с различными узнаваемыми персонажами. Открытие состоится 19 июля. С 16:00 по 18:00 вход свободный. В другие дни проход будет стоить 200 рублей в будни и 300 рублей в выходные.

Выставка на площадке музея Алабина будет действовать до 16 октября. Возрастное ограничение 0+.