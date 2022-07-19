В четверг, 21 июля, в 14:00 начнется лекция на эту тему. Директор самарского отделения межрегиональной общественной организации по защите и изучению летучих мышей, педагог городской станции юннатов Екатерина Девятова расскажет, каких зверей можно забирать из природы (или жилого дома), чтобы спасти. Также слушатели узнают, как правильно кормить, лечить и подготавливать к выпуску в природу рукокрылых.

После лекции планируется практическое занятие. Посещение лекции – по входному билету в зоопарк, для студентов-биологов и юннатов — бесплатно (6+).

Фото обложки: Самарский зоопарк