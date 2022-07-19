    Поиск

    В Самарском зоопарке расскажут, как спасать летучих мышей

    19.07.2022

    263

    Автор:

    В Самарском зоопарке расскажут, как спасать летучих мышей

    В четверг, 21 июля, в 14:00 начнется лекция на эту тему. Директор самарского отделения межрегиональной общественной организации по защите и изучению летучих мышей, педагог городской станции юннатов Екатерина Девятова расскажет, каких зверей можно забирать из природы (или жилого дома), чтобы спасти. Также слушатели узнают, как правильно кормить, лечить и подготавливать к выпуску в природу рукокрылых.

    После лекции планируется практическое занятие. Посещение лекции – по входному билету в зоопарк, для студентов-биологов и юннатов — бесплатно (6+).

    Фото обложки: Самарский зоопарк

    ТЭГИ:
    В Самарском зоопарке расскажут, как спасать летучих мышей

    Читайте также:

    Новости

    Тольяттинские гонщики вошли в число кандидатов в сборную России
    Список кандидатов в сборную по мотоциклетному спорту на 2022-2023 годы утвердило минспорта России. В него вошли 17 гонщиков из клубов […]

    Новости

    Возле Самары вода в Волге прогрелась до 20,8 градусов
    Замеры делали в Саратовском водохранилище, пишет samara.kp.ru со ссылкой на Росгидромет. Как отмечают эксперты, для Самары это не типичная температура […]

    Новости

    Мониторинг цен на продукты в Самаре на 24 июля
    Список цен на продовольственные товары первой необходимости составили в городской администрации. Для этого проверили сетевые, несетевые магазины и ярмарки. Мы […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации