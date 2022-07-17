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    Полная реставрация фабрики-кухни завершится к ноябрю 2022 года

    17.07.2022

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    Полная реставрация фабрики-кухни завершится к ноябрю 2022 года

    К ноябрю в Самаре планируется завершить восстановление бывшей фабрики-кухни завода им. Масленникова на ул. Ново-Садовой, 149, сообщает информационный портал samru.

    В 2023 году в здании полноценно заработает филиал Государственной Третьяковской галереи. Это уникальное строение появилось в городе в 1932 году. В 1990-е его использовали в коммерческих целях, но в последнее время оно пустовало и постепенно разрушалось. Реставрация здания ведется за счет федеральных средств.

    В самарском филиале Третьяковки хотят проводить различные выставки, концерты, откроют лекторий, детские кружки и т.д. Также есть идея поставить вышку, с помощью которой можно будет осмотреть необычную форму бывшей фабрики-кухни — в виде серпа и молота.

    ТЭГИ:
    Полная реставрация фабрики-кухни завершится к ноябрю 2022 года

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