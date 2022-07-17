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    «Крылья Советов» начали сезон с победы

    17.07.2022

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    «Крылья Советов» начали сезон с победы

    В матче первого тура «Крылья Советов» встречались в гостях с «Оренбургом». Несмотря на игровое преимущество самарцев, счет в матче открыли хозяева поля.

    На 31-й минуте Иван Башич подал угловой и мяч рикошетом от Дмитрия Цыпченко попал в ворота самарской команды. Позже на 49-й минуте матча с передачи Максима Глушенкова Роман Ежов переправил мяч в сетку и сравнял счет. Прошло еще некоторое время и Роман Ежов сделал передачу Максиму Глушенкову, который забил второй мяч. «Крылья Советов» укрепили свое преимущество. На 73 минуте встречи, получив мяч от Дениса Якубы, Максим Глушенков красивым дальним ударом оформил дубль и довел счет до 1:3. Но на этом борьба не закончилась, игрок «Оренбурга» Тимур Аюпов после углового сократил отставание своей команды. Окончательный счет в футбольном поединке установил игрок «Крыльев Советов» Денис Якуба. Самарский клуб в интересной и напряженной борьбе выиграл у оренбургской команды со счетом 4:2.

    Стоит отметить, что во втором тайме за «Крылья» дебютировали футболисты Владимир Хабулов, Владислав Шитов и Роман Евгеньев. Следующую встречу самарчане проведут в Санкт-Петербурге против чемпиона страны «Зенита». Игра состоится в пятницу, 22 июля, в 21:00.

    Фото: официальный сайт ФК «Крылья Советов»

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    «Крылья Советов» начали сезон с победы

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