Она стала главным цифровым региональным проектом 2021 года. Карта жителя Самарской области выпускается на основе платежной системы «Мир». Ее можно использовать как полноценную банковскую карту, транспортное приложение, а также получать скидки и бонусы от партнеров проекта. На нее можно перевести получение всех соцвыплат, пенсий и зарплаты, сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

Как ранее писала «Самарская газета», с середины января оформить карту можно не только лично в банке, но и онлайн на портале card.samregion.ru, авторизовавшись через «Госуслуги» и заполнив сведения о себе, данные полиса ОМС, СНИЛС и паспорта. После нужно выбрать отделение, где удобно будет забирать карту, и ее дизайн.

Часть информации внесется автоматически. Также нужно будет загрузить на сайт свою фотографию в хорошем качестве, принять пользовательское соглашение и отправить заявку на обработку.

Когда карта будет готова к выдаче, пользователь получит СМС-сообщение от банка. Для ее получения при себе нужно иметь паспорт.

Подать онлайн-заявку на оформление карты жителя Самарской области можно также через мобильное приложение. Пока функция доступна для гаджетов, работающих на платформе iOS. Скачать приложение можно в App Store.





