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    В Самарской области оформили более десяти тысяч заявок на выпуск карты жителя региона

    24.01.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В Самарской области оформили более десяти тысяч заявок на выпуск карты жителя региона

    Она стала главным цифровым региональным проектом 2021 года. Карта жителя Самарской области выпускается на основе платежной системы «Мир». Ее можно использовать как полноценную банковскую карту, транспортное приложение, а также получать скидки и бонусы от партнеров проекта. На нее можно перевести получение всех соцвыплат, пенсий и зарплаты, сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

    Как ранее писала «Самарская газета», с середины января оформить карту можно не только лично в банке, но и онлайн на портале card.samregion.ru, авторизовавшись через «Госуслуги» и заполнив сведения о себе, данные полиса ОМС, СНИЛС и паспорта. После нужно выбрать отделение, где удобно будет забирать карту, и ее дизайн.

    Часть информации внесется автоматически. Также нужно будет загрузить на сайт свою фотографию в хорошем качестве, принять пользовательское соглашение и отправить заявку на обработку.

    Когда карта будет готова к выдаче, пользователь получит СМС-сообщение от банка. Для ее получения при себе нужно иметь паспорт.

    Подать онлайн-заявку на оформление карты жителя Самарской области можно также через мобильное приложение. Пока функция доступна для гаджетов, работающих на платформе iOS. Скачать приложение можно в App Store.



    ТЭГИ:
    В Самарской области оформили более десяти тысяч заявок на выпуск карты жителя региона

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