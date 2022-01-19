

Для этого нужно подать заявку на портале card.samregion.ru, авторизовавшись через «Госуслуги» и заполнив сведения о себе, данные полиса ОМС, СНИЛС и паспорта. После нужно выбрать отделение, где удобно будет забирать карту, и ее дизайн.

Как сообщает департамент информполитики администрации губернатора, часть информации внесется автоматически. Также нужно будет загрузить на сайт свою фотографию в хорошем качестве, принять пользовательское соглашение и отправить заявку на обработку.

Когда карта будет готова к выдаче, пользователь получит СМС-сообщение от банка. Для ее получения при себе нужно иметь паспорт.

Пока оформить онлайн-заявку на выпуск карты можно у банка ВТБ.