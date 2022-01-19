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    Карту жителя Самарской области можно оформить онлайн

    19.01.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    «Крылья Советов» получат 120 млн рублей за переход полузащитника Данила Пруцева в «Спартак»


    Для этого нужно подать заявку на портале card.samregion.ru, авторизовавшись через «Госуслуги» и заполнив сведения о себе, данные полиса ОМС, СНИЛС и паспорта. После нужно  выбрать отделение, где удобно будет забирать карту, и ее дизайн.

    Как сообщает департамент информполитики администрации губернатора, часть информации внесется автоматически. Также нужно будет загрузить на сайт свою фотографию в хорошем качестве, принять пользовательское соглашение и отправить заявку на обработку.

    Когда карта будет готова к выдаче, пользователь получит СМС-сообщение от банка. Для ее получения при себе нужно иметь паспорт.

    Пока оформить онлайн-заявку на выпуск карты можно у банка ВТБ.

    ТЭГИ:
    Карту жителя Самарской области можно оформить онлайн

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