Такой показатель зафиксировали в субботу, 22 января, сообщает samara.kp.ru. Всего с начала года ложные сообщения о пожарах поступали более 400 раз на номер 01 и в ЕДДС.

— Вызов скорой помощи или пожарной охраны из хулиганских побуждений карается законом. За это грозит административная ответственность и штраф до полутора тысяч рублей. Ложное сообщение о теракте влечет уголовную ответственность, — предупреждают в региональном ГУ МЧС России.

Как отмечают в ведомстве, в последнее время хулиганских выходок становится все больше. Многие злоумышленники сообщают о готовящихся терактах.