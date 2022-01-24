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    В Самаре пожарные более десяти раз выезжали на ложные вызовы

    24.01.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В Самаре пожарные более десяти раз выезжали на ложные вызовы

    Такой показатель зафиксировали в субботу, 22 января, сообщает samara.kp.ru. Всего с начала года ложные сообщения о пожарах поступали более 400 раз на номер 01 и в ЕДДС.

    — Вызов скорой помощи или пожарной охраны из хулиганских побуждений карается законом. За это грозит административная ответственность и штраф до полутора тысяч рублей. Ложное сообщение о теракте влечет уголовную ответственность, — предупреждают в региональном ГУ МЧС России.

    Как отмечают в ведомстве, в последнее время хулиганских выходок становится все больше. Многие злоумышленники сообщают о готовящихся терактах.

    ТЭГИ:
    В Самаре пожарные более десяти раз выезжали на ложные вызовы

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