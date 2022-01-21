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    Ученые Самарского университета получили премию профессора Жуковского

    21.01.2022

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    Ученые Самарского университета получили премию профессора Жуковского

    Церемония награждения лауреатов конкурса имени профессора Жуковского за 2021 год прошла на площадке научно-технического информационного центра ФГУП «ЦАГИ», сообщается на официальном сайте вуза.

    Одно из значимых событий в авиационной науке по традиции организовал Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского. Конкурс проводился по двум номинациям: «За лучшие работы по теории авиации (аэродинамика, гидромеханика, теория горения и теория прочности летательных аппаратов и двигателей)» и «За выдающиеся учебные пособия по авиационным дисциплинам».

    Победу во второй номинации одержало учебное пособие «Математические модели потоков в лопаточных машинах двигателей и агрегатов летательных аппаратов», написанное коллективом ученых Самарского национального исследовательского университета имени Королева.

    Фото: официальный сайт Самарского университета

    ТЭГИ:
    Ученые Самарского университета получили премию профессора Жуковского

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