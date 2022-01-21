Сигнал о том, что все школы и детские сады города заминированы, поступил в пятницу, 21 января.

Полиция приняла решение провести проверку информации без эвакуации педагогов и учеников и нарушения образовательного процесса, пишет «Самара-ГИС».

Как ранее писала «Самарская газета», подобные сообщения поступали в четверг, 13 января. Тогда, помимо Самары, массово эвакуировали детей из школ Саратова, Екатеринбурга, Красноярска и Нижнего Новгорода. Никаких опасных предметов не было найдено.