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    В Самаре проверяют сообщение о минировании школ и детсадов

    21.01.2022

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    Автор:

    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Самаре школьников массово эвакуируют из школ

    Сигнал о том, что все школы и детские сады города заминированы, поступил в пятницу, 21 января. 

    Полиция приняла решение провести проверку информации без эвакуации педагогов и учеников и нарушения образовательного процесса, пишет «Самара-ГИС».

    Как ранее писала «Самарская газета», подобные сообщения поступали в четверг, 13 января. Тогда, помимо Самары, массово эвакуировали детей из школ Саратова, Екатеринбурга, Красноярска и Нижнего Новгорода. Никаких опасных предметов не было найдено.

    ТЭГИ:
    В Самаре проверяют сообщение о минировании школ и детсадов

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