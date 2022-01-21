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    Самарцев просят смастерить игрушки для попугаев из зоопарка

    21.01.2022

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    Самарцев просят смастерить игрушки для попугаев из зоопарка

    Поделки можно сделать для конкурса «Игрушки для Карлуши». Как сообщает пресс-служба зоопарка, они должны быть из безопасных природных материалов (дерево, ивовые прутики, пеньковая веревка и т.д.) или металла и плотного пластика, без мелких деталей, которые попугаи могут оторвать и проглотить. Для придания яркости разрешается использовать пищевую краску. 

    Игрушки принимаются с 24 января по 15 февраля в отделе НПО и на кассе зоопарка ежедневно с 10:00 до 16:30. К поделке нужно приложить анкету с указанием инициалов и контактным телефоном. Все участники получат грамоты, а победителям подарят пригласительный билет на два лица. 

    Сейчас в Самарском зоопарке содержится восемь видов этих птиц. Среди них сине-желтый ара, Александров кольчатый попугай, ожереловый попугай, розелла, корелла, сенегальский попугай, розовощекие неразлучники и волнистые попугайчики самых разных окрасов. 

    Фото обложки: Самарский зоопарк

    ТЭГИ:
    Самарцев просят смастерить игрушки для попугаев из зоопарка

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