Поделки можно сделать для конкурса «Игрушки для Карлуши». Как сообщает пресс-служба зоопарка, они должны быть из безопасных природных материалов (дерево, ивовые прутики, пеньковая веревка и т.д.) или металла и плотного пластика, без мелких деталей, которые попугаи могут оторвать и проглотить. Для придания яркости разрешается использовать пищевую краску.

Игрушки принимаются с 24 января по 15 февраля в отделе НПО и на кассе зоопарка ежедневно с 10:00 до 16:30. К поделке нужно приложить анкету с указанием инициалов и контактным телефоном. Все участники получат грамоты, а победителям подарят пригласительный билет на два лица.

Сейчас в Самарском зоопарке содержится восемь видов этих птиц. Среди них сине-желтый ара, Александров кольчатый попугай, ожереловый попугай, розелла, корелла, сенегальский попугай, розовощекие неразлучники и волнистые попугайчики самых разных окрасов.

Фото обложки: Самарский зоопарк