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    С начала зимы из Самары вывезли более 100 тысяч тонн снега

    20.01.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    С начала зимы из Самары вывезли более 100 тысяч тонн снега

    Уборка особенно важна возле объектов, обновленных на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным и поддерживаемого губернатором Дмитрием Азаровым, а также на дорогах, тротуарах и проездах, которые ведут к больницам, поликлиникам, школам, детским садам и другим социально значимым учреждениям.

    В четверг, 20 января, продолжились работы по расчистке снега с 5-й просеки. Здесь находится новая школа со встроенным детским садом. Также строят второй корпус. 

    С начала зимы из Самары вывезли более 100 тысяч тонн снега

    Как сообщает пресс-служба городской администрации, на дорогах и пешеходных зонах убирают снег, а тротуары после подметания щетками обрабатывают противогололедным реагентом. За уборкой улицы следят в круглосуточном режиме. Мониторингом занимаются и представители общественности.

    С начала зимы из Самары вывезли более 100 тысяч тонн снега

    – Все мы видим, что дорога расчищена, тротуары – до брусчатки. И детям, и взрослым удобно подойти к школе, проводить своих детей на занятия. Также у нас оборудованы парковочные места. Основной объем уборочных работ проводится до начала занятий – техника выходит еще с ночи, чтобы к началу образовательного процесса все было полностью подготовлено, – рассказал директор школы № 26 Анатолий Лазарев.

    С начала зимы из Самары вывезли более 100 тысяч тонн снега

    По обновленной дороге можно выехать на улицу Советской Армии, где также расчищаются снег. Сегодня утром его убирали возле самарской горбольницы № 6.

    – Одна из основных задач, поставленная перед всеми дорожными организациями – обеспечить доступность медицинских учреждений. На постоянном контроле находится состояние улично-дорожной сети рядом с объектами здравоохранения, в том числе с 13-ю ковидными госпиталями. Организована круглосуточная работа по расчистке проездов, – пояснил заместитель руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Виктор Ненашев.

    С начала зимы из Самары вывезли более 100 тысяч тонн снега

    За минувшие сутки снег убирали 3 166 человек. Количество техники увеличили до 647 единиц. На дорогах трудились 319 рабочих и 479 машин.

    Днем расчисткой, вывозом снега и обработкой улиц занимались 172 человека и 160 единиц спецтехники. Ночью работы усилят.

    С начала зимы из Самары вывезли более 100 тысяч тонн снега

    В Самаре план по вывозу снега увеличен до восьми тысяч тонн в сутки. При этом около пяти тысяч тонн осадков вывозят ночью, а остальной объем – днем.

    С начала сезона со всех территорий Самары вывезли более 100 тысяч тонн снега.

    С начала зимы из Самары вывезли более 100 тысяч тонн снега
    С начала зимы из Самары вывезли более 100 тысяч тонн снега
    С начала зимы из Самары вывезли более 100 тысяч тонн снега
    С начала зимы из Самары вывезли более 100 тысяч тонн снега
    С начала зимы из Самары вывезли более 100 тысяч тонн снега
    ТЭГИ:
    С начала зимы из Самары вывезли более 100 тысяч тонн снега

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