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    Из Тольятти в Москву запустят двухэтажный поезд

    20.01.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Из Тольятти в Москву запустят двухэтажный поезд

    Теперь жители Тольятти смогут смогут купить билеты на двухэтажный поезд по маршруту «Тольятти-Москва», сообщает samara.kp.ru со ссылкой на местную администрацию.

    На каждом этаже двухэтажного вагона расположено по 8 купе. Здесь работает система поддержания микроклимата, экологические туалеты, Wi-Fi, беспроводные зарядки и кондиционеры. Для людей с ограниченными возможностями создана специальная зона с увеличенными проходами и уборной.

    По словам замначальника пассажирской компании по экономики и финансам «РЖД» Инны Гавриловой, цены в таком поезде ниже стоимости плацкартных вагонов — 1 800 рублей. Они могут меняться в зависимости от выбранной для путешествия даты.

    ТЭГИ:
    Из Тольятти в Москву запустят двухэтажный поезд

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