Теперь жители Тольятти смогут смогут купить билеты на двухэтажный поезд по маршруту «Тольятти-Москва», сообщает samara.kp.ru со ссылкой на местную администрацию.

На каждом этаже двухэтажного вагона расположено по 8 купе. Здесь работает система поддержания микроклимата, экологические туалеты, Wi-Fi, беспроводные зарядки и кондиционеры. Для людей с ограниченными возможностями создана специальная зона с увеличенными проходами и уборной.

По словам замначальника пассажирской компании по экономики и финансам «РЖД» Инны Гавриловой, цены в таком поезде ниже стоимости плацкартных вагонов — 1 800 рублей. Они могут меняться в зависимости от выбранной для путешествия даты.