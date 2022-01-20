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    Теннисистки из Самарской области прошли в третий круг чемпионата Австралии

    20.01.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Теннисистки из Самарской области прошли в третий круг чемпионата Австралии

    Самарчанка Анастасия Павлюченкова и тольяттинка Дарья Касаткина вышли в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщают championat.com и volga.news.

    30-летняя Павлюченкова обыграла австралийку Саманту Стосур. Матч длился час и девять минут и завершился счетом 6:2, 6:2 в пользу россиянки. Следующей соперницей нашей теннисистки станет румынка Сорана Кырстя.

    Дарья на Australian Open победила Магду Линетт — 6:2, 6:3. Этот матч стал для спортсменки десятым в нынешнем сезоне, она одержала восьмую победу. В третьем раунде россиянка встретится с Игой Швентек.

    ТЭГИ:
    Теннисистки из Самарской области прошли в третий круг чемпионата Австралии

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