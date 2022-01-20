Самарчанка Анастасия Павлюченкова и тольяттинка Дарья Касаткина вышли в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщают championat.com и volga.news.

30-летняя Павлюченкова обыграла австралийку Саманту Стосур. Матч длился час и девять минут и завершился счетом 6:2, 6:2 в пользу россиянки. Следующей соперницей нашей теннисистки станет румынка Сорана Кырстя.

Дарья на Australian Open победила Магду Линетт — 6:2, 6:3. Этот матч стал для спортсменки десятым в нынешнем сезоне, она одержала восьмую победу. В третьем раунде россиянка встретится с Игой Швентек.