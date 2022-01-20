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    Ремонтом «Дома с часами» в Самаре займутся волонтеры «Том Сойер Феста»

    20.01.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Самарская область вошла в топ-10 лучших регионов по качеству технологического образования

    Проект получил президентский грант на несколько мероприятий по сохранению исторической памяти Самары. Среди них – спасение уникального для города «Дома с часами».

    Как пишет «Другой город», основные работы по ремонту планируют осуществить  силами волонтеров «Том Сойер Феста» в 2022-2023 годах. Также изготовят и запустят новые деревянные часы на фасаде дома как символ того, что можно не уничтожать, а «перезапустить» старую купеческую Самару, которая начнет отсчитывать новое время и получит вторую жизнь.

    Как ранее писала «Самарская газета», в ноябре 2020 года появились новости о том, что дом купца Кожевникова, известный как «Дом с часами», хотят снести. Его судьбой обеспокоились жители города. На сайте change.org даже появилась петиция против сноса здания, которое построили в 1897 году.

    Ситуацию прокомментировала глава Самары Елена Лапушкина. Она сказала, что сноса не будет. Вместо этого дальнейшую судьбу здания будут решать совместно с историками, экспертами и общественностью.

    ТЭГИ:
    Ремонтом «Дома с часами» в Самаре займутся волонтеры «Том Сойер Феста»

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