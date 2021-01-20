Самара

-19°C
    Поиск

    Специалисты установят историческую ценность «Дома с часами» купца Кожевникова

    20.01.2021

    13

    Об этом сообщила на своей странице в Facebook председатель самарского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Нина Казачкова.

    Работу по установлению историко-культурной ценности здания на улице Коммунистической, 5, проведут специалисты управления госохраны объектов культурного наследия Самарской области. После этого они примут решение о включении объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия, либо об отказе.

    Как ранее писал sgpress.ru, в ноябре прошлого года появились новости о том, что дом купца Кожевникова, известный как «Дом с часами», хотят снести. Его судьбой обеспокоились жители города. На сайте change.org даже появилась петиция против сноса здания, которое построили в 1897 году.

    Ситуацию прокомментировала глава Самары Елена Лапушкина. Она сказала, что сноса не будет. Вместо этого дальнейшую судьбу здания будут решать совместно с историками, экспертами и общественностью.

    Фото обложки: instagram.com/elena__lapushkina

    ТЭГИ:

    Читайте также:

    Новости

    «Кинап-Фитнес» признали банкротом из-за долга в 9,6 млн рублей
    Такое решение в конце прошлого года вынес Арбитражный суд Самарской области. Ранее Самарский деловой центр – владелец развлекательного центра «Кинап» – требовал […]

    Новости

    Наша область вошла в ТОП-10 регионов по уровню разработки программного обеспечения
    Это результаты рейтинга некоммерческого партнерства разработчиков программного обеспечения «РУССОФТ». Его цель заключается в том, чтобы оценить, в каком состоянии находится […]

    Новости

    В городских парках ежедневно обновляют лед на катках
    Они находятся на территориях образовательных учреждений, на площади имени Куйбышева, в парках, скверах, на набережной, около стадиона «Самара Арена», на […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации