Специалисты установят историческую ценность «Дома с часами» купца Кожевникова

Об этом сообщила на своей странице в Facebook председатель самарского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Нина Казачкова.

Работу по установлению историко-культурной ценности здания на улице Коммунистической, 5, проведут специалисты управления госохраны объектов культурного наследия Самарской области. После этого они примут решение о включении объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия, либо об отказе.

Как ранее писал sgpress.ru, в ноябре прошлого года появились новости о том, что дом купца Кожевникова, известный как «Дом с часами», хотят снести. Его судьбой обеспокоились жители города. На сайте change.org даже появилась петиция против сноса здания, которое построили в 1897 году.

Ситуацию прокомментировала глава Самары Елена Лапушкина. Она сказала, что сноса не будет. Вместо этого дальнейшую судьбу здания будут решать совместно с историками, экспертами и общественностью.

Фото обложки: instagram.com/elena__lapushkina