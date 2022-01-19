За минувшие сутки в регионе подтвердили 477 случаев заболевания инфекцией. Среди них:
168 — в Самаре;
121 — в Тольятти;
33 — в Сызрани;
25 — в Волжском районе;
17 — в Новокуйбышевске;
15 — в Ставропольском районе;
14 — в Нефтегорском районе;
13 — в Кинель-Черкасском районе;
9 — в Большеглушицком районе;
9 — в Жигулевске;
7 — в Пестравском районе;
6 — в Безенчукском районе;
6 — в Борском районе;
5 — в Большечерниговском районе;
5 — в Елховском районе;
5 — в Чапаевске;
4 — в Камышлинском районе;
4 — в Отрадном;
3 — в Хворостянском районе;
2 — в Шенталинском районе;
2 — в Клявлинском районе;
2 — в Исаклинском районе;
2 — в Октябрьске.
435 человек обследовали с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», а 42 заболевших выявили при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Всего в регионе зафиксировали 205081 случай коронавируса. Скончались 6566 человек, в том числе 10 за минувшие сутки.
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