Самара

-10°C
    Поиск

    19 января в Самарской области от коронавируса умерли 10 человек

    19.01.2022

    404

    Автор:

    Фотограф: Екатерина Елизарова

    17 января в Самарской области от коронавируса умерли 14 человек

    За минувшие сутки в регионе подтвердили 477 случаев заболевания инфекцией. Среди них:
    168 — в Самаре;
    121 — в Тольятти;
    33 — в Сызрани;
    25 — в Волжском районе;
    17 — в Новокуйбышевске;
    15 — в Ставропольском районе;
    14 — в Нефтегорском районе;
    13 — в Кинель-Черкасском районе;
    9 — в Большеглушицком районе;
    9 — в Жигулевске;
    7 — в Пестравском районе;
    6 — в Безенчукском районе;
    6 — в Борском районе;
    5 — в Большечерниговском районе;
    5 — в Елховском районе;
    5 — в Чапаевске;
    4 — в Камышлинском районе;
    4 — в Отрадном;
    3 — в Хворостянском районе;
    2 — в Шенталинском районе;
    2 — в Клявлинском районе;
    2 — в Исаклинском районе;
    2 — в Октябрьске.

    435 человек обследовали с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», а 42 заболевших выявили при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
    Всего в регионе зафиксировали 205081 случай коронавируса. Скончались 6566 человек, в том числе 10 за минувшие сутки.

    ТЭГИ:
    19 января в Самарской области от коронавируса умерли 10 человек

    Читайте также:

    Новости

    Самарские дворы расчищены на 70 процентов
    Городские службы продолжают бороться с последствиями снегопадов. Расчистка улично-дорожных сетей и внутридворовых территорий организована в круглосуточном режиме. На сегодняшний день […]

    Новости

    LADA Granta стал самым доступным автомобилем
    Седан LADA Granta возглавил рейтинг наиболее бюджетных моделей, представленных на российском рынке в январе 2022 года. Сейчас седан LADA Granta […]

    Новости

    Двое игроков покидают самарскую футбольную команду «Крылья Советов»
    Данил Пруцев и Абат Аймбетов уйдут из «Крыльев Советов». Пруцев играл за «Крылья» с июля 2021 и провел 26 матчей: […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации