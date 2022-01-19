За минувшие сутки в регионе подтвердили 477 случаев заболевания инфекцией. Среди них:

168 — в Самаре;

121 — в Тольятти;

33 — в Сызрани;

25 — в Волжском районе;

17 — в Новокуйбышевске;

15 — в Ставропольском районе;

14 — в Нефтегорском районе;

13 — в Кинель-Черкасском районе;

9 — в Большеглушицком районе;

9 — в Жигулевске;

7 — в Пестравском районе;

6 — в Безенчукском районе;

6 — в Борском районе;

5 — в Большечерниговском районе;

5 — в Елховском районе;

5 — в Чапаевске;

4 — в Камышлинском районе;

4 — в Отрадном;

3 — в Хворостянском районе;

2 — в Шенталинском районе;

2 — в Клявлинском районе;

2 — в Исаклинском районе;

2 — в Октябрьске.

435 человек обследовали с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», а 42 заболевших выявили при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Всего в регионе зафиксировали 205081 случай коронавируса. Скончались 6566 человек, в том числе 10 за минувшие сутки.