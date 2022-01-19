Планируется, что его реконструкция начнется в этом году. Основные идеи проекта реновации обсудили на совещании под руководством председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

Как ранее писала «Самарская газета», по поручению губернатора Дмитрия Азарова провели конкурс на проектирование и обсуждение проекта реконструкции общественного пространства. Было предложено свыше 80 концепций. Жители региона подали десятки предложений и замечаний. Лучшие идеи легли в основу проекта будущего обновленного Загородного парка.

Как сообщает департамент информполитики администрации губернатора, в соответствии с пожеланиями самарцев планируется сохранить деревья в парке. Вначале их обследуют экологи. Во время ходе реконструкции оставят растущие в парке деревья и высадят новые. Также останется прежним привычное разделение на «шумные» развлекательные и тихие прогулочные зоны. В парке появятся новые дорожки и освещение. Кроме того, обновят инженерные сети.

Неподалеку от входа установят стационарный пункт проката спортивного снаряжения, фонтан и малую сцену. Появится второй выезд с парковки. Далее планируют разместить спортивную зону: Тарзанию, дорожки для скейтбордов и скалодром. Следом расположится большая территория для прогулок. Это будет «тихая» экозона, где высадят дополнительные деревья и расширят дорожки без ущерба растениям.

Неподалеку от конного манежа хотят разместить фуд-зону с гастрономической ярмаркой, зону развлечений с аттракционами, фонтан и амфитеатр. Это участок станет условным центром парка. Рядом находится живописный склон, с которого открывается красивый вид на Волгу. Раньше здесь располагались небольшая горнолыжная трасса и подъемник. По оценке проектировщиков, участок слишком маленький и опасный для такого вида катания, но вполне подойдет для санок и «ватрушек».

В итоге было решено вновь построить подъемник и «продлить» его маршрут до входной зоны. Также на склоне планируется разместить несколько смотровых площадок. Памятник культурного наследия, известный как дача Сипиной, восстановят и откроют там кафе с летней верандой. Также предусмотрено строительство панорамного лифта, который с комфортом доставит на пляж маломобильных граждан.

Работы на объекте начнутся осенью этого года.