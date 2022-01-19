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    В Самаре хотят построить ливневый коллектор и станцию очистки

    19.01.2022

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    В Самаре хотят построить ливневый коллектор и станцию очистки

    В этом году планируют завершить проектирование и подготовку территории для строительства комплекса. Работы пройдут в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» — составляющей нацпроекта «Экология», инициированного президентом России Владимиром Путиным и поддерживаемого губернатором Дмитрием Азаровым.

    Эту тему обсудили на совещании, которое провел председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. По его словам, проект крайне важен для развития города.

     — Строительство ливневого коллектора позволит решить вопросы с отводом сточных вод с территории завода имени Масленникова, а в перспективе и «Самара-Арены», и значительно сократить сброс неочищенных сточных вод в Волгу, — отметил он.

    Проект реализуют в два этапа. На первом спроектируют и построят очистные сооружения производительностью 67,7 тысяч кубометров в сутки и обустроят береговой затопленный выпуск очищенных сточных вод. Также возведут аккумулирующий резервуар вместимостью 50 тысяч кубометров и участок проводящих коллекторов по Больничному и Постникову оврагам.

    После благоустроят территорию от очистных сооружений по выпуску дождевого коллектора к Волге. Там будут технологические проезды и площадки в зонах охраняемых сетей и сооружений с выходом к причалу паромной переправы через реку. Диаметр коллектора составит 2,4 метра. Он будет расположен на глубине 15 метров.

    На втором этапе работ спроектируют и построят участки самотечного коллектора от 8-й до 6-й просеки, от 8-й просеки до резервуара-усреднителя «Барбошин овраг» на Демократической. Также построят участок коллектора «Постников овраг» до 6-й просеки и очистных сооружений производительностью 26,13 тысяч кубических метров в сутки.

    Строительно-монтажные работы начнутся в начале следующего года.

    Фото обложки: департамент информполитики администрации губернатора

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    В Самаре хотят построить ливневый коллектор и станцию очистки

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