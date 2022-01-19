Расчистка ведется во всех районах. Особое внимание уделяется территориям рядом с социальными объектами – больницами, школами и другими общественными учреждениями.

— Всю неделю службы благоустройства и коммунальщики работают круглосуточно, с продлением смен. Однако объезды территорий, включая обход дворов, продемонстрировали, что работы ещё очень много. Есть замечания по внутриквартальным проездам и выходам из подъездов, а также по скоплению снежных масс на улично-дорожной сети. Поэтому подрядным организациям поставлена задача увеличить количество вывезенного снега с пяти до восьми тысяч тонн в сутки и ускорить работу по очистке скатных кровель в городе, – подчеркнула глава Самары Елена Лапушкина. – Первоочередное внимание уделяется подъездам и подходам к больницам, поликлиникам, школам, детским садам, остановкам общественного транспорта.

Снег с улично-дорожной сети и мест общего пользования, таких как бульвары, скверы и аллеи, транспортируется на муниципальные площадки для временного складирования и утилизации. Они находятся в районе БТЭЦ, на улицах Прожекторной и Лунной, а также на территории АБЗ «Козелки». Эти муниципальные объекты способны принять свыше 900 тысяч тонн снега.

Кроме того, для обеспечения оперативного и бесперебойного вывоза снега дополнительно приемка организована на трех частных площадках — на улице Вологодской, в поселке Шмидта, на территории завода Тарасова. Их вместимость порядка 400 тысяч тонн. С начала зимнего сезона с территорий сюда вывезли более 100 тысяч тонн.

Логистика играет важную роль в обеспечении бесперебойного процесса расчистки и вывоза снежных масс. Работы организованы так, что грузовики не задерживаются на приемке на площадках, а после взвешивания и документирования сразу выгружают накопления и быстро возвращаются на улично-дорожную сеть. Чтобы увеличить количество вывезенного снега до восьми тысяч тонн в сутки, по поручению первого вице-мэра Владимира Василенко число задействованных самосвалов значительно увеличено. Задача выполняется за счет собственных машин подрядчиков, а также привлеченных.

Только за минувшую ночь было вывезено 5,2 тысячи тонн снега.