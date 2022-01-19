Эту тему обсудили на заседании комитета ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Самарской губернской думы. Как стало известно, в 2022-2023 годах в регионе проведут капремонт в 2 401 доме на сумму 6,4 млрд рублей.

Сейчас согласованы предложения по 1 864 домам. Также заключили договоры на ремонт 619 зданий на сумму 2,94 млрд рублей.

В настоящее время фонд заключил договоры в отношении 2 035 домов. Из них завершили работы в 816 зданиях на сумму 3,12 млрд рублей.

Как рассказал председатель комитета Самарской губернской думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Владимир Субботин, в рамках трехлетнего плана программы на 2022 год предусмотрен капитальный ремонт 1 201 дома. Столько же заявлено на ремонт в 2023 году.