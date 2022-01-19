Самарский аэропорт подвел итоги работы за минувший год. Как стало известно, пассажиропоток составил 3,7 млн пассажиров.

Это практически соответствует результату «доковидного» 2019 года. Тогда услугами самарского аэропорта воспользовались 3,10 млн пассажиров.

На внутрироссийских воздушных линиях рост пассажиропотока составил 8 %. За год обслужили 2,4 млн пассажиров. Самыми востребованными маршрутами помимо двух столиц стали Сочи, Сургут, Симферополь, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Анапа. Возможностью путешествовать по международным маршрутам воспользовались 606 тысяч человек, что на 23 % меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба Курумоча.

Пассажиропоток на региональных перевозках вырос на 45% и впервые превысил один млн человек. При этом в аэропорты Москвы он сократился на 13 % и составил 1,2 млн человек.

В минувшем году пассажирские рейсы из Самары осуществлялись по 91 направлению. Из них 46 – регулярные. За 2021 год 19 авиакомпаний совершили 12 320 вылетов.