Исследование провели специалисты Приволжского УГМС. Дополнительно изучили покрытие на Полевом спуске, где оборудовали крещенскую купель.

В районе грузового порта Самары толщина льда составила 27 см, на Полевом спуске — 30 см, в районе Тольятти — 30 см.

Также замеры произвели на реках области:

Чагра у села Новотулка — 13 см;

Сок у Сургута — 25 см;

Самара около Елшанки — 24 см;

Самара около Алексеевки — 22 см;

Чапаевка около Подъем-Михайловки — 31 см;

Сызранка около Репьевки — 25 см.

Ранее «Самарская газета» напоминала о правилах безопасности во время крещенских купаний. Также главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец рассказал, как правильно купаться в проруби и кому этого вообще не стоит делать.