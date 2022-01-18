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    В Самарской области замерили толщину льда на водоемах

    18.01.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В Самарской области замерили толщину льда на водоемах

    Исследование провели специалисты Приволжского УГМС. Дополнительно изучили покрытие на Полевом спуске, где оборудовали крещенскую купель.

    В районе грузового порта Самары толщина льда составила 27 см, на Полевом спуске — 30 см, в районе Тольятти — 30 см.

    Также замеры произвели на реках области:

    • Чагра у села Новотулка — 13 см;
    • Сок у Сургута — 25 см;
    • Самара около Елшанки — 24 см;
    • Самара около Алексеевки — 22 см;
    • Чапаевка около Подъем-Михайловки — 31 см;
    • Сызранка около Репьевки — 25 см.

    Ранее «Самарская газета» напоминала о правилах безопасности во время крещенских купаний. Также главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец рассказал, как правильно купаться в проруби и кому этого вообще не стоит делать.

    ТЭГИ:
    В Самарской области замерили толщину льда на водоемах

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