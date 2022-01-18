Исследование провели специалисты Приволжского УГМС. Дополнительно изучили покрытие на Полевом спуске, где оборудовали крещенскую купель.
В районе грузового порта Самары толщина льда составила 27 см, на Полевом спуске — 30 см, в районе Тольятти — 30 см.
Также замеры произвели на реках области:
Ранее «Самарская газета» напоминала о правилах безопасности во время крещенских купаний. Также главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец рассказал, как правильно купаться в проруби и кому этого вообще не стоит делать.
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