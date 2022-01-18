В ночь на среду, 19 января, православные отметят один из главных христианских праздников – Крещение Господне. Его традиционным атрибутом является купель. Как ранее писала «Самарская газета», ее подготовят на набережной у Полевого спуска.

Главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец рассказал, как правильно купаться в проруби, и кому этого вообще не стоит делать.

– Первый момент, который необходимо обозначить – купание в проруби не стоит рассматривать как закаливание. Закаливание подразумевает постепенность, непрерывность, общедоступность. Ледяное купание раз в году не соответствует этому ни по одному пункту. Для неподготовленных людей всё это довольно опасно.

Сейчас в связи с эпидемиологической ситуацией и возможностью распространения штамма «омикрон» возникает и дополнительный серьезный риск. Высочайшая заразность нового штамма делает вероятность «подцепить» его даже на открытом воздухе весьма высокой. А вместе с серьезным переохлаждением это может вылиться в тяжелое заболевание с непредсказуемым исходом.

Есть и абсолютные противопоказания для купания в проруби:

любые болезни мочеполовой сферы, особенно почек;

болезни опорно-двигательного аппарата;

даже незначительные заболевания легких и бронхов;

любые лихорадочные состояния;

любые недомогания;

кожные заболевания;

купание в проруби недопустимо для детей и беременных женщин.

Фото обложки: департамент информполитики администрации губернатора