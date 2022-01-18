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    Александр Муравец напомнил самарцам, что купание в проруби может быть опасно для здоровья

    18.01.2022

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    Александр Муравец напомнил самарцам, что купание в проруби может быть опасно для здоровья

    В ночь на среду, 19 января, православные отметят один из главных христианских праздников – Крещение Господне. Его традиционным атрибутом является купель. Как ранее писала «Самарская газета», ее подготовят на набережной у Полевого спуска.

    Главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец рассказал, как правильно купаться в проруби, и кому этого вообще не стоит делать.

    – Первый момент, который необходимо обозначить – купание в проруби не стоит рассматривать как закаливание. Закаливание подразумевает постепенность, непрерывность, общедоступность. Ледяное купание раз в году не соответствует этому ни по одному пункту. Для неподготовленных людей всё это довольно опасно. 

    Сейчас в связи с эпидемиологической ситуацией и возможностью распространения штамма «омикрон» возникает и дополнительный серьезный риск. Высочайшая заразность нового штамма делает вероятность «подцепить» его даже на открытом воздухе весьма высокой. А вместе с серьезным переохлаждением это может вылиться в тяжелое заболевание с непредсказуемым исходом. 

    Есть и абсолютные противопоказания для купания в проруби:

    • любые болезни мочеполовой сферы, особенно почек;
    • болезни опорно-двигательного аппарата;
    • даже незначительные заболевания легких и бронхов;
    • любые лихорадочные состояния;
    • любые недомогания;
    • кожные заболевания;
    • купание в проруби недопустимо для детей и беременных женщин.

    Фото обложки: департамент информполитики администрации губернатора

    ТЭГИ:
    Александр Муравец напомнил самарцам, что купание в проруби может быть опасно для здоровья

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