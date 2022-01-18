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    В Казани начали судить самарского бизнесмена Александра Швидака

    18.01.2022

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    Фотограф: Владимир Пермяков

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    Владельца самарского подшипникового завода обвиняют в крупном мошенничестве. В понедельник, 17 января 2022 года, к рассмотрению дела бизнесмена приступил Московский районный суд Казани, пишет kp.ru.

    Как ранее писала «Самарская газета», известного самарского бизнесмена подозревают в хищении 59 млн рублей. По данным следствия, «неустановленное лицо» из числа членов совета директоров ООО «Волгатеплоснаб» примерно в апреле 2017 года предложило другим участникам совета заключить с ним договоры займа.

    Предприниматели, якобы «будучи обманутыми не установленным следствием лицом, дали свое согласие», с 2017 по 2019 годы одолжили «анониму» 59,78 млн рублей, перечислив их на его счет. Эти деньги, по данным следствия, возвращать в ВТС никто не собирался, и правоохранители пришли к выводу, что их похитили.

    В августе прошлого года прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу. Его направили на рассмотрение в Октябрьский районный суд Самары, но через некоторое время было решено передать материалы в суд Казани. 

    Бизнесмену грозит до 10 лет колонии.

    ТЭГИ:
    В Казани начали судить самарского бизнесмена Александра Швидака

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