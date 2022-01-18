Владельца самарского подшипникового завода обвиняют в крупном мошенничестве. В понедельник, 17 января 2022 года, к рассмотрению дела бизнесмена приступил Московский районный суд Казани, пишет kp.ru.

Как ранее писала «Самарская газета», известного самарского бизнесмена подозревают в хищении 59 млн рублей. По данным следствия, «неустановленное лицо» из числа членов совета директоров ООО «Волгатеплоснаб» примерно в апреле 2017 года предложило другим участникам совета заключить с ним договоры займа.

Предприниматели, якобы «будучи обманутыми не установленным следствием лицом, дали свое согласие», с 2017 по 2019 годы одолжили «анониму» 59,78 млн рублей, перечислив их на его счет. Эти деньги, по данным следствия, возвращать в ВТС никто не собирался, и правоохранители пришли к выводу, что их похитили.

В августе прошлого года прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу. Его направили на рассмотрение в Октябрьский районный суд Самары, но через некоторое время было решено передать материалы в суд Казани.

Бизнесмену грозит до 10 лет колонии.