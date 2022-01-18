Об этом стало известно в понедельник, 17 января, на заседании регионального оперштаба под руководством Дмитрия Азарова. Глава региона заявил о необходимости мобилизации всех ресурсов в преддверии новой волны пандемии.

– Угроза распространения инфекции возрастает. Об этом уже свидетельствуют ежедневные цифры регистрации инфицированных граждан. Конечно, мы имеем информацию из других регионов, в первую очередь из Москвы, из других стран. Понимаем, что угроза распространения нового штамма вируса более значительная. Президент поставил задачу в течение двух недель подготовить систему здравоохранения к новой волне коронавирусной инфекции. Поручения сформулированы четкие и жесткие: полная мобилизация и подготовка, проверка запасов, ресурсов и – президентом было особо подчеркнуто – охват тестированием и темпы вакцинации, – сказал он.

Как рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова отметила, что в понедельник, 17, января, в регионе впервые выявили штамм «омикрон». Она пояснила, что пришли 13 положительных результатов, еще несколько находятся на экспертизе. Все заболевшие являются взрослыми жителями Самары.

Об особенностях нового штамма рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. Заразиться новым штаммом могут и переболевшие, и вакцинированные. При этом дети заражаются чаще, чем взрослые. Его симптомы напоминают грипп. Заболевание протекает легче или так же, как при заражении дельта-штаммом. Тяжелое течение инфекции наблюдается у непривитых и у людей с сопутствующими заболеваниями.

С учетом высокой «заразности» штамма его распространение может привести к высокой нагрузке на систему здравоохранения. Пока отмечается стабилизация общего количества пациентов с коронавирусом на амбулаторном лечении. Сейчас это 5 217 человек (на 83 % меньше по сравнению с пиковыми значениями октября-ноября 2021 года). В стационарах сейчас лечатся 2 117 пациентов с подтвержденной болезнью.

Также по поручению Дмитрия Азарова проработан вопрос возможности перехода лабораторий на круглосуточный режим работы в случае резкого увеличения числа пациентов. Четыре таких учреждения уже начали работать в таком графике.

При необходимости на первом этапе могут развернуть вдвое больше мест, чем сейчас. Затем коечный фонд будут способны нарастить до 8,5 тысяч мест. В этом случае задействуют 34 больницы.

В связи с тем, что в области уже выявлен «омикрон», глава региона поручил обеспечить изоляцию людей с коронавирусом. Особенно это касается тех, у кого выявлен новый вариант.