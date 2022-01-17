Официальное опубликование

Постановление Администрации городского округа Самара №1 от 10.01.2022 г.

Постановление Администрации городского округа Самара №1 от 10.01.2022 г. «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными […]