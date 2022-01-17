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    Постановление Администрации городского округа Самара №2 от 11.01.2022 г.

    18.01.2022

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    Постановление Администрации городского округа Самара №2 от 11.01.2022 г. «Об утверждении документации по  планировке территории (проекта межевания  территории)   по   внесению   изменений   в   документацию по  планировке  территории  (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах п. Прибрежный,  в границах улиц Труда, Юности в Красноглинском районе) городского округа Самара,  утвержденную постановлением  Администрации  городского округа Самара от 17.01.2020 № 16 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара»»

    Приложение 1

    Приложение 2

    ТЭГИ:
    Постановление Администрации городского округа Самара №2 от 11.01.2022 г.

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