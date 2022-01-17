18.01.2022
352
Постановление Администрации городского округа Самара №2 от 11.01.2022 г. «Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах п. Прибрежный, в границах улиц Труда, Юности в Красноглинском районе) городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 17.01.2020 № 16 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара»»
Официальное опубликование
Официальное опубликование
Официальное опубликование
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